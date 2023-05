Advokat anklaget for millionsvig med moms og skat

En midaldrende advokat fra Gentofte er anklaget for svig med moms og skat i millionklassen, og nu vil anklagemyndigheden have ham idømt en fængselsstraf samt frakendt retten til at være advokat.

Det fremgår af et anklageskrift i sagen mod manden, der er ejer af og direktør i et advokatfirma.

Advokaten nægter sig skyldig og har bedt om et retsmøde med henblik på at få nedlagt et navneforbud. Det retsmøde foregår fredag i Københavns Byret.

Ifølge anklageskriftet har advokaten i 2015 og 2016 enten angivet forkerte oplysninger eller slet ikke angivet de oplysninger om moms, som han skulle i advokatfirmaet og en anden virksomhed.

Det har udløst anklager om momssvig for sammenlagt 3.690278 kroner. Dertil kommer anklager om overtrædelse af skattelovgivningen i 2014 og 2015 på yderligere knap 1,2 millioner kroner.

Dermed når det samlede beløb op i knap 4,9 millioner kroner. Penge, som statskassen efter anklagemyndighedens opfattelse er blevet snydt for.

Ud over en fængselsstraf vil anklagemyndigheden have advokaten frataget retten til at udøve advokatvirksomhed på ubestemt tid. Derudover skal han også frakendes retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed i ind- og udland, medmindre han personligt hæfter ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

/ritzau/