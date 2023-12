Advokat: Den sidste mor i Syrien bør hentes hjem som de andre

Regeringens hjemtagelse af de danske børn, der har befundet sig i fangelejre i Syrien, bærer i høj grad præg af vilkårlighed og tilsidesætter regler eller normal praksis.

Sådan lyder det fra advokat Knud Foldschack under hans procedure i Østre Landsret mandag under retssagen mellem tre danske syrienbørn og den danske stat.

- Der er én dreng og én mor tilbage. Hun har en historie, der er fuldstændig identisk med de andre mødre, der er kommet hjem. Regeringens handlemåde kan jeg ikke forstå.

- Har de ikke ladet politik og kampen mod terror være skyld i, at drengen ikke må komme hjem sammen med sin mor? Større vilkårlighed - jeg er tæt på at kalde det tåbelighed - skal man lede længe efter, siger han.

Knud Foldschack repræsenterer gennem foreningen Repatriate the Children - Denmark to kvinder og deres tre børn, der begge befinder sig eller har befundet sig i fangelejren al-Roj i det nordøstlige Syrien.

Repatriate the Children - Denmark mener, at Udenrigsministeriet har svigtet børnene ved ikke at hente dem hjem sammen med deres mødre. Derfor har de sagsøgt den danske stat.

Københavns Byret frifandt i december sidste år Udenrigsministeriet i samme sag. Den ankede Repatriate the Children - Denmark til landsretten.

De to kvinder har henholdsvis marokkansk og somalisk statsborgerskab.

Den marokkanske kvinde og hendes to børn blev evakueret i juni.

Den somaliske kvinde befinder sig fortsat i al-Roj.

Deres børn er alle født uden for Danmark. Begge blev, efter at de drog mod Islamisk Stat i 2014, frataget deres danske statsborgerskab, da de blev vurderet at være til skade for vitale danske interesser.

Det har gennem de senere år været en politisk varm kartoffel, hvorvidt børnene skulle hentes hjem med eller uden deres mødre.

I 2021 blev tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres i alt 14 børn evakueret til Danmark. De blev alle tre senere dømt.

Og Knud Foldschack mener, at den skelnen mellem de forskellige kvinder og børn er vilkårlig behandling. Derfor bør kvinden hentes hjem som alle de andre mødre, siger han.

- Mit spørgsmål er: hvorfor? Hvorfor må drengen ikke få opfyldt sine rettigheder, som er at komme til Danmark med sin mor? Hun er præcis lige så farlig eller ufarlig, som de andre hjemtagne kvinder er for Danmark.

- Denne beslutning er et resultat af en beslutning, der hedder, at vi ikke kan tillade, at alle kommer hjem. Det må siges at være en politisk beslutning, siger Knud Foldschack i retten.

