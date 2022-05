Advokat er blandt tiltalte i bestikkelsessag om millioner

I forbindelse med milliardbyggeriet Redmolen Københavns Nordhavn blev der i august 2019 indgået en bestikkelsesaftale på flere millioner kroner.

Det tilstod Lars Blaaberg i december 2020. Han er tidligere medejer af byggeherrerådgiveren V2C, der er gået konkurs.

Anklagemyndigheden har siden tiltalt to andre samt en advokat, og mandag tager Københavns Byret hul på den del af sagen.

De tiltalte risikerer at blive idømt en fængselsstraf, og den tiltalte advokat kan desuden miste retten til at udøve advokatvirksomhed ind til videre eller for en periode, som retten fastsætter.

Alle tre nægter sig skyldige, oplyser deres forsvarere til Ritzau. Og den tiltalte advokat mener således heller ikke, at der er grundlag for at fratage ham retten til at være advokat.

Den ene af de tiltalte er direktør for entreprenørfirmaet WR Entreprise. Den anden var direktør for V2C, som bistod PFA Ejendomme med rådgivning om og valg af entreprenør til byggeprojektet i Nordhavn.

Det var i den forbindelse, at de to direktører ifølge anklageskriftet på "pligtstridig måde" indgik en aftale om, at WR Entreprise skulle betale seks millioner kroner til V2C.

V2C skulle så angiveligt sikre, at PFA Ejendomme indgik en projektaftale med WR Entreprise som byggeentrepriser på milliardprojektet.

To millioner kroner blev overført til V2C som delbetaling, og WR Entreprise blev efter indstilling fra V2C faktisk valgt som entreprenør på tre byggefelter under projektet, fremgår det af anklageskriftet.

Der skete dog ikke mere, da PFA Ejendomme fik mistanke om aftalen og meldte sagen til politiet.

Direktøren og den tidligere direktør er tiltalt for såkaldt returkommission, som er betegnelsen for bestikkelse i den private sektor.

Den tiltalte advokat, der er beskyttet af et navneforbud, udarbejdede ifølge anklageskriftet aftalen og er tiltalt for medvirken til returkommission.

Lars Blaaberg blev idømt et år og tre måneders fængsel, da han for halvandet år siden tilstod.

- Vi har dummet os. Jeg har valgt at stå ved det, sagde Lars Blaaberg til EjendomsWatch i december 2020.

Hans tilståelse var formildende for udmålingen af straffen. Hans oplysninger blev vurderet som afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre, skrev retten i sin afgørelse.

Sagen er berammet til seks dage i maj og juni.

/ritzau/