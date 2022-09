Advokat er sat bag tremmer for hvidvask af millioner

En advokat sidder varetægtsfængslet i en sag om hvidvask af adskillige millioner kroner.

Manden nægter sig skyldig, har det regionale medie sn.dk rapporteret fra et grundlovsforhør, som fandt sted tirsdag i Retten i Næstved.

Politiet mener, at han modtog i alt 17 millioner kroner via 138 transaktioner til et firma, og at han derefter videresendte godt 15 millioner kroner til konti i udlandet. Det skete over 54 gange.

Umiddelbart ser sagen enestående ud, vurderer en adjunkt ved CSB over for branchemediet Advokatwatch onsdag.

- Det lader til, at advokaten i denne sag muligvis har været direkte involveret i hvidvask, og det mindes jeg ikke, vi har set i Danmark før, siger Kalle Johannes Rose, der er specialist i blandt andet hvidvaskloven.

Ved retsmødet i Næstved efterspurgte advokaten noget at drikke, har sn.dk berettet.

- Jeg er lidt tør i halsen. Det er en ganske uvant situation for mig, sagde den midaldrende advokat, inden han over for dommeren bekræftede navn og fødselsdato.

Manden er beskyttet at navneforbud, og selve retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning. Fængslingen udløber 6. oktober.

/ritzau/