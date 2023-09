Advokat får betinget fængselsdom for vold i Kolding

Retten i Kolding har onsdag kendt en advokat skyldig i vold efter en episode på en bar i byen.

Advokat, hvis nærmere identitet er beskyttet af et navneforbud, er blevet idømt 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Advokaten skal desuden udføre 80 timers samfundstjeneste.

Episoden, som advokaten nu er dømt for, fandt sted 29. oktober sidste år på en vinbar i A.L. Passagen i Kolding.

Advokaten var tiltalt for blandt andet have kastet et glas ned i et bord, så det splintrede, og for at have hevet en person i håret.

Mediet AdvokatWatch har fået aktindsigt i dommen. Af den fremgår det, at advokaten trods kendelsen kan fortsætte sit virke som advokat. Anklagemyndigheden gik efter, at advokaten skulle have frataget sin bestalling.

- Tiltalte er fundet skyldig i vold, og forholdet har ingen tilknytning til tiltaltes erhverv. Forholdet begrunder ikke en nærliggende fare for misbrug af tiltaltes stilling, fremgår det af dommen ifølge AdvokatWatch.

Parterne har nu 14 dage til at beslutte sig for, om onsdagens dom ankes.

