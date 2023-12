Advokat frifindes for at instruere sosu-hjælper i at lyve i retten

En tidligere advokat for en sosu-hjælper, der er dømt for at have forgiftet fire beboere på et plejehjem i Randers, er onsdag blevet frifundet for anklager om, at han skulle have instrueret sin klient i at lyve.

Det fortæller anklager Camilla Wagner.

Dommen er afsagt af Retten i Randers.

Advokaten var tiltalt for at have instrueret den dengang drabssigtede kvinde i at konstruere en falsk forklaring om et af de centrale beviser i sagen fra plejehjemmet Tirsdalen.

Retten begrunder blandt andet frifindelsen med, at kvinden i løbet af sagen om forgiftningerne gav vekslende og usammenhængende forklaringer.

Centralt i sagen var, at den nu tidligere sosu-hjælper på et tidspunkt googlede ordet "Baklofen" på sin computer.

Baklofen er et præparat, der blev fundet i blodet hos fire af Tirsdalens beboere, der blev indlagt med forgiftningssymptomer.

Sosu-hjælperen søgte på ordet, dagen efter at de fire beboere var blevet indlagt på sygehuset, og på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var offentligt kendt, at Baklofen var blevet fundet i deres blod.

Kvinden kunne i første omgang ikke forklare over for politiet, hvorfor hun havde søgt på præparatet, fremgår det af en afhøringsrapport, der er blevet fremlagt under retssagen mod advokaten.

Efter at kvinden havde haft et møde med sin advokat, fremsendte han en række tilføjelser til afhøringsrapporten.

- Min klient ønsker tilføjet, at der er en naturlig forklaring på søgningen på Baklofen, skrev advokaten blandt andet.

Anklagemyndigheden mente, at advokaten i den forbindelse havde instrueret sosu-hjælperen i at konstruere en usand forklaring om, hvorfor hun lavede en googlesøgning på ordet "Baklofen".

Advokaten nægtede sig skyldig.

- Det er hendes (den drabssigtedes, red.) bemærkninger i forbindelse med, at vi sammen gennemgik afhøringsrapporten.

- Jeg har ikke siddet og konstrueret noget som helst, sagde advokaten, da han mandag afgav forklaring i retten.

Ifølge dommen fra Retten i Randers kan det ikke afvises, at advokaten med sine tilføjelser blot ville lave en sammenfatning af det, som sosu-hjælperen ad forskellige omgange havde forklaret ham.

Var advokaten blevet kendt skyldig, ville anklager Camilla Wagner have ham idømt en fængselsstraf.

Advokaten var ikke forsvarer for sosu-hjælperen, da hendes sag nåede retten. Det skyldes, at han stoppede med at være hendes forsvarer, da politiet indledte en efterforskning af ham.

I by- og landsretten var det således en anden advokat, Henrik Garlik, der repræsenterede kvinden.

Sosu-hjælperen blev i Retten i Randers i februar idømt 16 års fængsel for drabsforsøg og grov vold med døden til følge.

Dommen blev 23. november stadfæstet af Vestre Landsret.

