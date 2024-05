Advokat kræver knap 600.000 i erstatning til bortført pige

Såfremt en 33-årig mand kendes skyldig i de grove forbrydelser, han er tiltalt for at have begået mod tre piger, står han foruden en lang fængselsstraf også over for at skulle betale store erstatninger.

Tirsdag har bistandsadvokat Hari Aaby Mandic i Retten i Næstved fremsat et erstatningskrav på 595.416 kroner, som han vil have tilkendt en 13-årig pige, som sidste år blev bortført og udsat for overgreb.

Den 33-årige tiltalte har i retten erkendt, at han bortførte pigen langvarigt, samt at han udsatte hende for seksuelle overgreb og vold.

Men han har nægtet, at han med vilje kørte ind i hende med sin bil en lørdag i april sidste år, ligesom han nægter at have voldtaget hende, udøvet grov vold mod hende og forsøgt at slå hende ihjel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke muligt at beskrive, hvordan bistandsadvokaten er kommet frem til erstatningsbeløbet, da Retten i Næstved har nedlagt referatforbud for denne del af hensyn til pigen.

Det står dog klart, at der er tale om et beløb i den høje ende. Udgangspunktet er, at der udbetales 100.000 kroner i godtgørelse for en fuldbyrdet voldtægt.

Dog kan erstatningskrav også omfatte udgifter, som ofre har haft efter et overgreb.

Mandens forsvarer, advokat Karina Skou, medgiver, at den 33-årige er erstatningspligtig i forhold til pigen.

- Pligten erkendes i det omfang, man har kendt sig skyldig, og man har kendt sig skyldig i ret vidt omfang, siger forsvarer Karina Skou.

Hun mener dog ikke, der bør være tale om så højt et beløb. Det skal ikke over 500.000 kroner, argumenterer forsvarsadvokat Skou.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden på anklagebænken er også tiltalt for at have dræbt Emilie Meng og at have overfaldet en 15-årig pige. Begge dele nægter han sig skyldig i.

Emilie Mengs efterladte kræver samlet 934.503 kroner i godtgørelse, mens bistandsadvokaten for den 15-årige endnu ikke har fremført, hvad hun kræver i godtgørelse til pigen.

Da han nægter at have noget med Meng-sagen at gøre, bestrider han både erstatningspligten og beløbets størrelse.

Der ventes dom i sagen 28. juni.

/ritzau/