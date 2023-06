Advokat mener at drabstiltalt er blevet fremstillet som et monster

Den 38-årige mand, der anklages for at have voldtaget og dræbt Mia Skadhauge Stevn, er af anklagemyndigheden blevet fremstillet som ”et monster”.

Sådan lyder det fra den drabstiltaltes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, der tirsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger, før retten skal afgøre sagen.

- Anklageren har fulgt en meget bevidst strategi om at fremstille ham som et dårligt menneske, at få ham til at fremstå som et monster.

- Anklagemyndigheden har lavet karaktermord på min klient, lyder det fra Mette Grith Stage.

Hun henviser til blandt andet til, at anklageren har indkaldt tidligere ekskærester, der ikke har udtalt sig om selve drabssagen, men om det tiltaltes personlighed.

Det har Mette Grith Stage tidligere protesteret over og indklaget for landsretten. Uden at landsretten dog har afvist, at vidnerne kunne føres.

Den 38-årige har erkendt, at han parterede liget af Mia Skadhauge Stevn. Han hævder, det skete efter en ulykke i skoven, hvor den 22-årige kvinde faldt og efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Specialanklager Mette Bendix mener, at forklaringen er opdigtet for at dække over, at den tiltalte voldtog og efterfølgende dræbte kvinden.

Men der er intet, der beviser hverken voldtægt eller drab, lyder det fra Mette Grith Stage.

Advokaten mener, at anklageren fremmaler et "skræmmebillede", når hun forklarer, at Mia Skadhauge Stevn er blevet jagtet rundt i skoven af den tiltalte.

Den kendsgerning, at der i skovbunden er fundet brystplastre med dna fra Mia, beviser ifølge forsvarsadvokaten intet.

De kan være tabt af Mia, da hun var på vej ud i skoven til det område, hvor de havde aftalt at dyrke sex. Efterfølgende kan de være blæst rundt, lyder det fra Mette Grith Stage.

Forsvarsadvokaten erkender dog, at den tiltalte har gjort noget "fuldstændig utilgiveligt," som han skal dømmes for - nemlig parteringen af liget.

Den del af anklagen har han også erkendt.

- Det gør, at min klient er bagud på point, og det er vanskeligt at føle sympati med ham.

- Men man er nødt til at abstrahere fra folkedomstolen. Sagen skal afgøres på beviserne og kun på beviserne, siger Mette Grith Stage.

Dommere og nævninger afgør skyldsspørgsmålet onsdag klokken 13.

Der ventes endelig dom i sagen torsdag.

