Advokat politianmeldt for mulig hvidvask efter TV 2-dokumentar

Advokatrådet har på baggrund af TV 2-dokumentaren "Den Sorte Svane" politianmeldt advokaten Lise Roulund.

Det fortæller formand for Advokatrådet Martin Lavesen til TV 2.

- Jeg kan sige, at vi i dag har foretaget en politianmeldelse af Lise Roulund. Alene baseret på de ytringer og handlinger, der bliver vist i dokumentaren.

Advokatrådet har til opgave at føre tilsyn med alle advokater i Danmark.

Politianmeldelsen handler om mulig medvirken til hvidvask samt en mulig overtrædelse af udlevering af fortrolige oplysninger og stillingsmisbrug.

Advokatrådet vil sideløbende med politiets efterforskning fortsætte sin undersøgelse af Lise Roulund med henblik på at vurdere, om hun skal indbringes for Advokatnævnet, skriver Martin Lavesen i en pressemeddelelse.

I dokumentaren kan man ifølge TV 2 se, hvordan Lise Roulund, der har eget advokatkontor i København, i mere end et år har lagt konto til en Bandidos-rockers hvidvask.

Sideløbende har hun været advokat for rockeren.

I dokumentaren, der blev offentliggjort tirsdag, optræder kvinden Amira Smajic som muldvarp.

Hun har en baggrund som erhvervsjurist og har med udgangspunkt i sit fag længe hjulpet kriminelle med at gøre lyssky forretninger.

Sammen med TV 2 foretager hun i dokumentaren skjulte optagelser af møder mellem sig selv og banderelaterede personer, forretningsmænd og advokater.

Møderne handler blandt andet om hvidvask, svindel med forurenet jord og anden kriminalitet.

Amira Smajics deltagelse skal være sket med det formål at belyse samspillet mellem den kriminelle underverden og den etablerede forretningsverden i Danmark.

Så sent som tirsdag valgte Advokatrådet i første omgang at igangsætte en undersøgelse af to advokater, som figurerer i dokumentaren.

Den ene er den nu politianmeldte Lise Roulund, og den anden er advokat Nicolai Dyhr. Han er siden blevet fyret fra advokatfirmaet Horten som konsekvens af dokumentaren.

Advokatrådets tilsyn har et tæt samarbejde med blandt andet politi, anklagemyndigheden og Hvidvasksekretariatet.

De ovennævnte instanser kan lave underretninger til Advokatrådets tilsynsafdeling om advokater, der muligvis ikke overholder deres pligter.

Tilsynet efterforsker ikke på egen hånd, men nu er politiet blevet involveret for at varetage den del af arbejdet.

