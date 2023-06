Advokat tilbød 100.000 kroner - kvinden skulle tie om voldtægt

En advokat fra Roskilde findes onsdag skyldig i at have forsøgt at få et offer i en voldtægtssag til at trække anmeldelsen til politiet tilbage. Han tilbød 100.000 kroner.

Retten i Glostrup idømmer den 53-årige jurist fængsel i 60 dage. Straffen gøres betinget. I stedet skal han udføre samfundstjeneste i 80 timer.

Samtidig frakendes advokaten retten til at arbejde med straffesager i to år.

Tilbuddet faldt i en samtale med en advokat, der var såkaldt bistandsadvokat for en kvinde, som havde anmeldt, at hun var blevet voldtaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Snakken i telefonen 3. december 2020 varede i 11 minutter. Advokat Axel Lund har i retten nægtet sig skyldig.

- Selvfølgelig ikke, lyder det fra juristen, da han bliver spurgt, om han fremsatte et tilbud. Det skulle være betaling for, at kvinden trak sin anmeldelse tilbage, og at politiet så opgav sagen.

Han var forsvarer for en direktør, der siden blev tiltalt og dømt for overgreb på fire kvindelige ansatte. Forleden blev direktøren, den 37-årige Pedro Ramos, af Østre Landsret straffet med fængsel i otte år.

- Jeg fremsatte ikke noget tilbud. Det er rigtig meget et spørgsmål om formuleringer, siger Axel Lund under afhøringen om sit opkald til bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen.

- En åben drøftelse, lyder hans karakteristik af samtalen.

Dagen før telefonsamtalen med bistandsadvokaten havde han haft et tre et halvt timer langt møde med direktøren, der klagede over, at politiet var begyndt at afhøre flere ansatte i hans virksomhed.

- Det var fuldstændig umuligt for ham at opretholde en nogenlunde fornuftig arbejdssituation i sin virksomhed, forklarer Axel Lund.

Axel Lund har tidligere været konstitueret som landsdommer, ligesom han har været dommerfuldmægtig i Højesteret, kommer det frem i retsmødet om hans CV.

I 2007 forlod han domstolene for at blive advokat. Han har meget beskeden erfaring med straffesager. Det er mest civile sager, han beskæftiger sig med.

Bistandsadvokaten er onsdag indkaldt som vidne.

- Han sagde, at det i bund og grund bare var et spørgsmål om penge. Han sagde, at han ikke vidste, om det skulle være 100.000, 150.000 eller 200.000 kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hans forslag var, at jeg gik tilbage til min klient og tilbød hende 100.000 kroner, forklarer Charlotte Møller Larsen.

Forslaget nåede aldrig frem til kvinden. I stedet gik advokaten til politiet.

Den tiltaltes forsvarer, advokat René Offersen, taler i retten om "en professionel fejl", som slet ikke udgør en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om misbrug af stilling.

- Han burde nok have tænkt sig endnu grundigere om, inden han kontaktede advokaten, siger forsvareren dog.

Anklageren har et helt andet syn på affæren:

- Han har opført sig uværdigt, siger specialanklager Henrik Uhl Pedersen i sin sammenfatning af sagen. Her omtaler han den tiltalte som begavet.

- Han kan ikke have været i tvivl om, at han forsøgte at bestikke et vidne. Han har direkte forsøgt at hindre opklaringen af en alvorlig straffesag, siger han.

Advokater nyder stor tillid, og den slags handlinger, som Axel Lund er tiltalt for, kan være "gift" for retsstaten, mener specialanklageren.

Den dømte overvejer, om han vil anke til Østre Landsret.

/ritzau/