Advokat tiltalt for at instruere drabssigtet i at lyve i retten

En tidligere advokat for den 61-årige sosuhjælper, der er dømt for at have forgiftet fire beboere på plejehjemmet Tirsdalen i Randers, er tiltalt for at have instrueret sin klient i at afgive en falsk forklaring.

Retssagen mod advokaten er mandag indledt i Retten i Randers, og her er advokaten tiltalt for at have misbrugt sit embede som beskikket forsvarer for den drabssigtede.

Ifølge anklageskriftet skal advokaten have instrueret den drabssigtede kvinde i at konstruere en falsk forklaring om, hvorfor hun på et tidspunkt googlede ordet "Baklofen" på sin computer.

Baklofen er et præparat, der blev fundet i blodet hos flere af de plejehjemsbeboere, der blev indlagt med forgiftningssymptomer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun googlede ordet på et tidspunkt, hvor beboerne netop var blevet indlagt på sygehuset, og hvor det endnu ikke var offentligt kendt, at Baklofen var påvist.

Kvinden hævdede i retten, at hun havde googlet ordet, fordi hun var bekymret for en af beboerne, der fik medicinen ordineret.

Sosuhjælperen blev i byretten idømt 16 års fængsel for grov vold med døden til følge samt flere drabsforsøg.

Dommen blev stadfæstet af Vestre Landsret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklagemyndigheden går efter at få advokaten idømt fængselsstraf, hvis han findes skyldig i anklagen.

Advokaten nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann.

Retten har afsat to dage til behandling af sagen.

/ritzau/