Advokat tippede sigtet i dødsvoldssag om ransagning

Fængslet mand fik advokat til at give brev med instruks om at rengøre sko til en person uden for fængslet.

En advokat er mandag ved Retten i Viborg blevet dømt for at hjælpe en varetægtsfængslet mand med at kommunikere med folk på fri fod.

Dommen lyder på tre måneders betinget fængsel samt et forbud mod som advokat at beskæftige sig med straffesager.

Advokaten er dels dømt for at have misbrugt sit hverv som beskikket forsvarer i en straffesag og dels for at medvirke til bevisforvanskning.

Bevisforvanskningen skete i forbindelse med en sag om vold med døden til følge, hvor advokatens klient var sigtet og sad varetægtsfængslet.

Advokaten vidste, at politiet stod for at skulle ransage en adresse, og det fortalte han sin klient.

Klienten var under sin varetægtsfængsling undergivet brev- og besøgskontrol. Det vil sige, at han ikke måtte kommunikere med verden udenfor, uden at det blev overvåget af politiet.

Men advokaten fik i oktober 2020 en konvolut fra sin klient. I den konvolut lå et brev til en person uden for arresten.

Brevet indeholdt en instruks om at rengøre et par sko, som befandt sig på den adresse, hvor der skulle ransages.

Advokaten har to uger til at bestemme, hvorvidt han vil anke dommen til Vestre Landsret. Han har indtil nu nægtet sig skyldig.

Retten i Viborg har bestemt, at advokaten skal være beskyttet af et navneforbud, indtil en eventuel ankesag er afgjort. Derfor er det forbundet med strafansvar at bringe oplysninger, som kan røbe advokatens identitet.

/ritzau/