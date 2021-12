Advokat: Vi er håndlangere for det iranske styre

Danske dommere, nævninger, anklagere og advokater er i forbindelse med den såkaldte ASMLA-sag gjort til marionetter i et dukketeater opført af det undertrykkende regime i Iran.

Nogenlunde sådan kan kritikken fra forsvarsadvokat Gert Dyrn sammenfattes. Den kommer i forbindelse med, at Dyrn torsdag holder en længere tale - sin procedure - foran dommere og nævninger ved Retten i Roskilde.

Tre ledende skikkelser fra separatistbevægelsen ASMLA er i sagen tiltalt for spionage samt bistand til og billigelse af terror. De har fra deres asyl i Ringsted arbejdet for selvstændighed for Ahvaz-regionen i Iran.

Men ifølge Gert Dyrn handler det om noget helt andet. Det handler om, hvorvidt den danske terrorlovgivning - og terrorlovgivningen i EU i øvrigt - respekterer undertrykte gruppers legitime kamp mod diktatoriske regimer eller ej.

- Vi står her - ja faktisk os alle sammen - som håndlangere for det iranske styre, lyder det fra advokaten.

ASMLA repræsenterer et arabisk mindretal i Iran. Det stammer fra regionen Khusistan omkring byen Ahvaz. Organisationen kæmper for selvstændighed og anses af regimet i Iran som terrorister.

I sagen er de tre anklaget for på forskellig vis at have støttet væbnede grupper, som er kendt for at have udført angreb i Iran.

Men ifølge Gert Dyrn er det helt centralt, at der ikke er ført bevis for, at disse angreb har medført omfattende civile tab.

Derfor er sagen væsentlig forskellig fra andre terrorsager herhjemme, hvor en lignende problematik har været gældende, mener han. For eksempel den såkaldte PKK-sag.

Her var Dyrn også forsvarer. 10 mænd var anklaget for økonomisk at støtte Kurdistans Arbejderparti, PKK. Dengang blev det i retten bevist, at PKK havde udført aktioner gennem årene med omfattende civile tab.

- I denne her sag har der været snak om olieledninger, olieraffinaderier, politistationer, banker, hæveautomater. Der er ikke ført bevis for, at der har været omfattende civile tab, lyder det fra Gert Dyrn.

Han henviser desuden til den såkaldte modstandsret. Det er et princip, der er at finde i flere landes lovgivning, og som også gør sig gældende i den humanitære folkeret.

Modstandsretten er borgernes ret til at gøre oprør mod et undertrykkende og udemokratisk styre med henblik på at opnå demokratiske rettigheder. Og ifølge Gert Dyrn er det lige nøjagtig, hvad der er tale om.

- Det, at Iran er anerkendt af FN som stat i forhold til andre stater, er ikke nok til, at det udtrykker legitimitet, lyder det fra Gert Dyrn.

Han henviser i den forbindelse til, at den iranske statslige Revolutionsgarde står på den amerikanske terrorliste, og Iran kan ikke anses for at være et legitimt styre, fordi det er udemokratisk, diktatorisk og undertrykkende.

Retssagen mod de tre begyndte i april. Forsvarsadvokaterne vil fortsætte med at procedere året ud.

Først i februar ventes retten at træffe afgørelse om, hvorvidt mændene skal kendes skyldige eller frifindes.

/ritzau/