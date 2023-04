Advokat vil have undersøgt bortførelse sammen med Emilie Meng-sag

Det er nærliggende for politiet at se på, om der kan være nogen forbindelse imellem den uopklarede sag om Emilie Mengs forsvinden, og bortførelsen af en 13-årig pige i weekenden.

Det mener Mai-Brit Storm Thygesen, som er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor.

- Der er jo ikke ret mange unge piger, der forsvinder i Danmark, så derfor er det selvfølgelig næsten umuligt ikke at drage en eller anden sammenhæng med det, der skete for Emilie dengang, siger hun til TV 2.

Det begrunder bistandsadvokaten med, at begge sager tager udspring i stort set det samme geografiske område.

Emilie Meng forsvandt i juli 2016 i Korsør. Hendes lig blev fundet juleaftensdag 2016 i en sø ved Borup. Hvem der har slået hende ihjel er fortsat ikke opklaret.

I weekenden forsvandt en 13-årig pige, efter at hun havde gået sin avisrute sydøst for Slagelse. Hun blev fundet søndag eftermiddag i Svenstrup ved Korsør.

En 32-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj. Politiet sigter ham for at have frihedsberøvet den 13-årige pige og udsat hende for overgreb.

Specialanklager Susanne Bluhm, som mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret, sagde efter retsmødet til Ritzau, at det var naturligt for politiet at kigge på andre uopklarede sager.

- Når politiet efterforsker en sag af denne karakter, er det naturligt at se på andre uopklarede sager. Det vil der naturligvis også blive gjort i denne sag, sagde hun.

Hun tilføjede, at politiet nu skal gennemføre en grundig efterforskning af sagen.

Det som den 32-årige mand er sigtet for, og er blevet varetægtsfængslet for, drejer sig kun om sagen om den 13-årige pige.

Grundlovsforhøret mandag foregik for lukkede døre. Derfor er det ikke offentligt kendt, hvad den 32-årige eventuelt har forklaret, og hvilke beviser politiet har i sagen.

/ritzau/