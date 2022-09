Advokater: Dom om habilitet kan give mindre konkurrence

En del advokatfirmaer vil fremover være mere nervøse for at brænde fingrene på grund af interessekonflikter.

Sådan lyder en forudsigelse fra brancheorganisationen Danske Advokater om virkningen af en dom, som Højesteret torsdag har afsagt om advokathuset Bech-Bruun.

Fire advokater fra Bech-Bruun får bøder for at handle i strid med god advokatskik. De var inhabile, da de i 2017 påtog sig en opgave med at undersøge affæren om svindel med refusion af udbytteskat for Skatteministeriet.

Problemet var, at andre advokater i Bech-Bruun tre år tidligere havde rådgivet den tyske bank North Channel Bank, som senere blev dømt for bedrageri med udbytteskat.

Bech-Bruun har forsvaret sig med, at ministeriet ikke gav navne på personer og virksomheder, som kunne være indblandet. Dermed blev konflikttjekket urimeligt vanskeligt, har man sagt.

Dommerne i Højesteret har en anden holdning. De skriver, at der må stilles "betydelige krav til konflikttjekket", hvis opgaven har en særlig karakter.

Men samtidig afholder landets øverste domstol sig fra at være konkret:

- Det er ikke muligt generelt at fastslå, hvilke undersøgelser en advokat skal iværksætte for at sikre, at der ikke er tale om interessekonflikter, lyder det.

I Danske Advokater er der både skuffelse og bekymring.

- Vi havde håbet på at få nogle klare retningslinjer, som ville gøre det nemmere at agere i den praktiske virkelighed. Det synes jeg ikke, vi har fået, siger direktør Paul Mollerup.

- Derimod har vi fået nogle nye grundvilkår, som vil gøre det vanskeligere at udføre konflikttjek i praksis i denne type sager. Vores bekymring er, at mange advokatfirmaer fremover vil afholde sig fra at byde på den slags opgaver af frygt for, at de kommer ud i lignende situationer. Det kan medføre mindre konkurrence.

I en kommentar til dommen siger Bech-Bruun, at dommen vil få stor betydning for advokatbranchen, fordi der nu er kommet "en ny og skærpet norm for advokaters konflikttjek i Danmark".

Ifølge chief executive partner Steen Rode ærgrer man sig - "specielt fordi sagen helt kunne have været undgået, hvis staten havde delt sin viden om den tyske bank med os".

/ritzau/