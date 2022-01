Advokater i civile sager styrer uden om belastet byret

En af landets største byretter er blevet så belastet af lange ventetider, at nogle parter i civile sager aftaler at få deres sag behandlet ved en anden domstol.

Det oplyser Retten i Glostrup. Her døjer man fortsat med lange ventetider, når det gælder om at få afgjort civile retssager.

En almindelig sag om forsikringsforhold, en håndværkerregning eller andre emner kan først få en plads i rettens kalender i slutningen af 2023, fortæller pressekontaktdommer Christina Breinstrup. Det vil sige, at ventetiden er oppe på næsten to år.

- Parterne har den mulighed, at de kan aftale at skifte værneting, så sagen kan blive behandlet af en anden ret med en kortere berammelsestid, siger Christina Breinstrup.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette skridt kræver dog enighed mellem parterne.

Straffesager har Retten i Glostrup derimod pligt til at behandle. To særdeles store straffesager tynger retten i år og næste år, viser det sig.

De handler begge om bedrageri med refusion af udbytteskat, og der er afsat henholdsvis 60 og 80 retsmøder. I den ene er forretningsmanden Sanjay Shah, der bor i Dubai, og Anthony Mark Patterson, der bor i England, tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for godt ni milliarder kroner.

Sagerne vil tære på rettens kræfter, fordi to juridiske dommere og ikke kun én skal medvirke.

Endnu har Retten i Glostrup ikke bedt om at få tilført flere dommere. Men det vil ske.

- Vi skal i forhandling med Domstolsstyrelsen om ressourcerne, siger pressekontaktdommeren.

Hun tilføjer, at retten så vidt muligt forsøger at leve op til de særligt korte frister, som politikerne har fastsat for de sager, der drejer sig om vold, våben og voldtægt. Det er de såkaldte VVV-sager.

Men alle mulige andre straffesager kommer bag i køen. For tiden har Retten i Glostrup 1500 straffesager liggende, oplyser Christina Breinstrup. Ingen af dem er berammet.

/ritzau/