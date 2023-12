Advokater: Sanjay Shah er på vej til Danmark

Sanjay Shahs danske advokater, Kåre Pihlmann og Mikael Skjødt, oplyser, at de har fået at vide fra lokale kilder i Dubai, at Sanjay Shah er på vej til Danmark.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Advokaterne har ikke fået nogle oplysninger om udleveringen fra de danske myndigheder, skriver de.

- Vi har som hans danske forsvarere presset på for at få oplyst, hvorfor der ikke er sket udlevering på et tidligere tidspunkt. Vi har dog kun i meget beskedent omfang fået indblik i udleveringssagen, og en væsentlig del af materialet herom er ganske ekstraordinært blevet mørklagt for os, lyder det.

Sanjay Shah er tiltalt i en stor sag om svindel med udbytteskat. I april besluttede Højesteret i Dubai, at Sanjay Shah kunne udleveres til Danmark.

Sagen mod Sanjay Shah drejer sig om svindel med uberettiget refusion af udbytteskat for cirka ni milliarder kroner.

Ifølge hans danske forsvarsadvokater er det forventningen, at Sanjay Shah ankommer til Danmark onsdag.

Efter planen skal retssagen mod Sanjay Shah gå i gang til januar. Her sidder han på anklagebænken i Retten i Glostrup sammen med Anthony Mark Patterson.

/ritzau/