Advokater ser større risiko for falske tilståelser med nyt tiltag

Det er "væsentligt" at have "de retssikkerhedsmæssige udfordringer" med i overvejelserne, når politikerne tager hul på diskussionen af de forslag, Rørdam-udvalget torsdag præsenterede for Folketingets partier.

Det skriver Advokatrådet i en pressemeddelelse. Advokatrådet er bestyrelse for Advokatsamfundet, der arbejder for retssikkerheden i landet og fører tilsyn med advokater.

Det er særligt to af udvalgets forslag, der får advokaterne til at reagere.

Det drejer sig om forslag om, at flere straffesager skal vurderes af én dommer i stedet for af tre, og at det skal give strafrabat, hvis en tiltalt tilstår en forbrydelse.

- Hvis man giver tiltalte et større incitament til at tilstå, så følger der en risiko for falske tilståelser med, som man skal være meget opmærksom på, siger Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.

Hun peger også på yderligere en bekymring:

- Hvis grænsen for nævningesager hæves til eksempelvis seks eller otte år, så vil der selvfølgelig være en række sager, der kun bliver bedømt af én juridisk dommer frem for tre og af færre lægdommere. Det vil alt andet lige være et dårligere retssikkerhedsmæssigt udgangspunkt for en tiltalt, end det vi har i dag.

I dag bliver sager med en strafpåstand på fire års fængsel eller mere afgjort i nævningesager.

Karoline Normann mener, at der føres flere nævningesager, fordi politikerne har hævet straframmerne på flere områder.

I stedet for at hæve grænserne for, hvornår en sag skal have tre dommere, "kunne man jo også politisk lade pengene følge med stramningerne". På den måde ville man ikke slække på retssikkerheden, mener Karoline Normann.

Rørdam-udvalget skal undersøge, hvordan man kan nedbringe ventetiderne ved landets domstole. Torsdag fremlagde udvalgets formand, Thomas Rørdam, den første delafrapportering af i alt tre.

Men skal ventetiderne ned ved de pressede domstole, skal der mere til end det, der blev fremlagt, lyder det fra Advokatrådet. Det kræver helt simpelt flere ressourcer:

- Der er bestemt brugbare idéer med, og vi er helt med på at realisere alle de tiltag, vi kan, uden at skade retssikkerheden.

- Men når jeg ser samlet på de første tiltag, er det meget tydeligt, at vi ikke kan effektivisere os til bedre sagsbehandlingstider, siger Karoline Normann.

