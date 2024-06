Advokatformand undskylder på standens vegne efter TV 2-dokumentar

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, har på et møde med justitsminister Peter Hummelgaard (S) og skatteminister Jeppe Bruus (S) torsdag undskyldt på advokatstandens vegne over to sager, der er kommet frem i TV 2-dokumentaren "Den sorte svane".

Det skriver Advokatsamfundet i en pressemeddelelse.

- Jeg har i dag på mødet med de to ministre undskyldt på standens vegne for de to sager, som vi har set. Vi forstår godt, hvis der er rejst spørgsmål ved advokaters rolle, og om tilsynet med advokater er godt nok, siger Martin Lavesen i pressemeddelelsen.

- Vi kan forsikre alle om, at vi i Advokatrådet tager dyb afstand fra de her sager, og vi har nultolerance over for hvidvask.

Mødet drejede sig om tilsynet med advokater og nye mulige værktøjer til at stoppe advokaters involvering i økonomisk kriminalitet.

Oven på dokumentaren "Den sorte svane", der udkom tirsdag i sidste uge, er der af Advokatrådet blevet iværksat undersøgelser af advokaterne Lise Roulund og Nicolai Dyhr, der begge medvirker i dokumentaren.

Dyhr blev fyret som partner fra advokatfirmaet Horten efter dokumentaren, hvor han ses holde møder med kriminelle og rådgive dem om svindel.

Han har siden forklaret, at dokumentaren ikke giver det fulde billede, og at han taler sine klienter efter munden for at få indsigt i så mange oplysninger som muligt.

Lise Roulund er også blevet politianmeldt af rådet.

I dokumentaren kan man se, hvordan Lise Roulund, der har eget advokatkontor i København, lægger konto til en Bandidos-rockers hvidvask.

Martin Lavesen siger i pressemeddelelsen, at Advokatrådet vil gøre alt, hvad det kan for at stoppe advokaters involvering i blandt andet hvidvask.

- Derfor var det godt at tale om, hvordan vi kan føre et effektivt tilsyn, og hvilke nye værktøjer som vi i samarbejde med andre myndigheder og de to ministre kan bringe i spil for at styrke tilsynet yderligere, siger han i pressemeddelelsen.

