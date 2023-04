Advokatopråb: Varetægtsfængslede lever under urimelige kår

Antallet af fængselsbetjente i de danske fængsler falder. Ifølge Erbil Kaya, som er forsvarsadvokat, kan det mærkes, at fængslerne har færre hænder at gøre med, når man har en varetægtsfængslet klient.

Det skriver han i en kronik i Berlingske.

- Folk skal trykke sig ind for at gå på toilettet, og fordi der går for lang tid, og der nogle gange aldrig bliver lukket op, må folk urinere eller lade deres afføring i cellen, uddyber han over for Ritzau.

Han mener, at der politisk skal tilføres flere ressourcer til Kriminalforsorgen.

Erbil Kaya mærker også udfordringer, som han mener peger tilbage på, at tilliden mellem de indsatte og fængselsbetjentene er blevet mindre.

- Når fængselsbetjentene skal ned med de indsatte, når vi besøger dem som advokater, så er det ikke længere en eller to fængselsbetjente. Det er minimum to og i nogle tilfælde også tre eller fire.

- Og det er klart, at det lægger beslag på fængselsbetjentenes tid, og tilsvarende er der ikke tilført yderligere ressourcer, siger han.

Derfor er det ifølge Erbil Kaya helt normalt, at man skal vente en time og tit længere, hvis man vil besøge en klient i Vestre Fængsel.

Oplevelsen af lange ventetider genkender Kåre Pihlmann, som er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Han mener, at de varetægtsfængslede ikke har rimelige forhold.

- Det er det bestemt ikke. Der er sket en helt klar forringelse, siger han.

Han er enig i, at Kriminalforsorgen mangler ressourcer.

- Det er ikke vores holdning, at de ansatte i Kriminalforsorgen ikke passer deres arbejde. Tværtimod. Det er nogle sjældent flittige og dedikerede folk, men døgnet har kun 24 timer, siger han.

Fra Kriminalforsorgen lyder det i et skriftligt svar, at man "over en årrække har været udfordret på kapacitet og bemanding". Det betyder blandt andet, at man må tage "andre lokaler" i brug, og at "nogle indsatte må bo to i en celle".

- Det er og har været udfordrende for driften, herunder det kriminalitetsforebyggende arbejde, samtalerne med de indsatte og i nogle tilfælde ventetider ved toiletbesøg og potentielt advokatbesøg.

- Vores medarbejdere – både civile og fængselsbetjente - leverer en helt ekstraordinær indsats for at få hverdagen til at hænge bedre sammen, så indsatte får det, de har krav på, på bedst mulig vis.

- Den ekstra indsats er helt afgørende for, at vagtplanerne går op, og at vi kan drive fængslerne på forsvarlig vis, lyder det i en mail til Ritzau.

Ifølge Kriminalforsorgen kræver det "et langt sejt træk at komme tilbage i balance", der dog også peger på, at flerårsaftalen fra 2021, som "fokuserer på flere af vores hovedudfordringer".

Det er blandt andet problemet med manglende fængselsbetjente og manglende kapacitet i fængslerne".

