Advokatråd vil sætte domstolene fri til at prioritere sager

Hvad skal prioriteres først i retten? En tvist om udbedring af taget på et hus eller en sag om en kniv i en bil?

I dag er der politiske mål for, hvor hurtigt sager om vold, voldtægt og våben - såkaldte VVV-sager - skal behandles i retssystemet, mens sager om civile søgsmål kan vente lang tid på en plads i rettens kalender.

Advokat Nikolaj Linneballe, der er formand for Procesretsudvalget i Advokatrådet, mener dog, at det i højere grad skal være domstolene selv, der prioriterer sagerne.

- Vi håber, at domstolene vil få mulighed for selv at skønne, hvornår sagerne skal for - at det ikke bare er de sager, som har politisk bevågenhed, som blot bliver ført hurtigere gennem systemet, siger han.

For nylig fortalte en af landets byretter om meget lange ventetider. I Retten i Glostrup kan en almindelig civil retssag om eksempelvis en håndværkerregning først tildeles en plads i kalenderen i slutningen af 2023.

Også når det gælder straffesager, er sagsbunkerne store. Men der er altså en hurtigere ekspedition i sagerne om vold, voldtægt og våben.

- Mange af de her sager om personfarlig kriminalitet skal selvfølgelig klares hurtigt. Men der er andre måder, end bare at sige, om det omhandler nogle bestemte bestemmelser, skal det være sådan.

- Jeg vil gerne have et udvidet skøn til domstolene, siger Nikolaj Linneballe.

For at eksemplificere prioriteringen er vi tilbage ved de to tænkte sager nævnt i begyndelsen. Den første er en civil sag med en tvist om udbedringen af et hus.

- Så bliver man måske holdt fast i, at man har et tag, som skal laves, men som man ikke kan få lavet i meget lang tid, fordi sagen skal for retten, siger advokaten.

Det andet eksempel er en person, som har haft en kniv med i bilen.

- Skal den så virkelig føres igennem, fordi den ligger i en blok af nogle bestemmelser, hvor man skal have gennemført sager hurtigt? Det er den skønsmæssige afvejning, som jeg gerne vil have løsnet op på, siger Nikolaj Linneballe.

Selv om der er sat flere penge af til domstolene, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag, at der skal mere til at sikre, at borgerne oplever en rimelig sagsbehandlingstid.

- Derfor bliver en af de vigtigste opgaver på mit bord i 2022 at sikre en solid flerårsaftale for domstolene, så der bliver skabt et grundlag for at reducere sagsbunkerne og forkorte sagsbehandlingstiderne i både civile sager og i straffesager, udtaler han i en mail til Ritzau.

Nikolaj Linneballe hilser det velkommen og pointerer endnu en gang, at domstolene skal have større magt over deres egne kalendere.

- Hvis de får mere frihed til det her, tror jeg godt, at de kan få allokeret mere.

- Men hvis mængden af sager stiger, og der kun er det samme antal mennesker, kan man først, når der er tid til det. Der må man se på, om der er den rette vægt af folk i systemet, siger advokaten.

