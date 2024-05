Advokatrådet: Dommere i Grønland mangler uddannelse

Når en kriminalsag skal for retten i Grønland, kan borgerne ikke være sikre på, at afgørelserne træffes i overensstemmelse med love og regler, lyder det fra Advokatrådet.

Årsagen er ifølge dem, at den uddannelse, en kredsdommer har i Grønland, er anderledes end den, en dommer har i Danmark. Derfor er de ikke klædt lige så godt på juridisk.

Det forklarer formanden for Advokatrådet Martin Lavesen.

Advokatrådet er torsdag kommet med anbefalinger i ny rapport, der støttes af Dreyers Fond. Formålet er, at retssikkerheden i Grønland skal leve op til de internationale retssikkerhedsmæssige standarder.

Blandt andet ved at sørge for, at retskredsene får flere forsvarer og dommere med juridisk baggrund - især i de mindre kredsretter rundt i Grønland.

- Der er behov for flere jurister, for bedre adgang til juridisk bistand for borgerne, en bistandsadvokatordning og et bedre retshjælpstilbud til borgerne i Grønland, siger Martin Lavesen.

Derudover ønsker han, at de juridiske kompetencer i retsvæsenet i Grønland forbedres.

Ved retskredsene i Grønland er forsvarere og en kredsdommer ikke juridisk uddannede på samme måde som i Danmark, fordi de kun har en toårig uddannelse.

I alt er Advokatrådet kommet med 25 anbefalinger på kort plan og fire langsigtede anbefalinger. Men ifølge Martin Lavesen kræver det flere midler at indfri anbefalingerne i rapporten.

- Der er ingen tvivl om, at det kræver økonomisk vilje at indfri anbefalingerne i vores rapport. Vi lægger flere steder op til, at der er brug for flere penge på området, siger han.

Den danske regering og Folketinget indgik i november 2023 en aftale om at afsætte i alt 58,8 mio. kr. i perioden 2024-2027 til styrkelse af retsvæsenet i Grønland og på Færøerne.

I flerårsaftalen lægges der blandt andet op til at uddanne og ansætte yderligere to kredsdommere og to retssekretærer til de mest belastede kredsretter.

Men det er ifølge Martin Lavesen ikke nok til at øge retssikkerheden.

- Det er nødvendigt, at regeringen tilfører yderligere økonomiske ressourcer, og det er selvfølgelig vores håb, at rapporten kan være med til at sætte fokus på det, siger han.

