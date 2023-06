Tævet med jernrør og kvalt: Ægtepar idømmes 14 års fængsel for drab

En 39-årig kvinde og hendes 40-årig mand er fredag idømt hver 14 års fængsel for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen på Djursland sidste sommer.

En 24-årig kvinde idømmes 10 års fængsel for medvirken til drab, mens en 24-årig mand idømmes otte måneders fængsel.

Dommen er afsagt ved Retten i Randers.

40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev tæsket med et jernrør og kvalt 14. juli sidste år på en landejendom i Nimtofte på Djursland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ægteparret - Maibrit og Mathias Wessel Busk Sørensen - blev onsdag fundet skyldig i drab og tre forudgående drabsforsøg, mens den 24-årige kvinde - Mie Torup Hansen - blev kendt skyldig i medvirken til drab og ét drabsforsøg.

Den 24-årige mand bortskaffede ifølge retten beviser i sagen, blandt andet ved at køre aske og jernstænger på genbrugsstationen.

I alt seks personer er nu dømt i den spektakulære sag. I januar tilstod 26-årige Jesper Jensen at have medvirket til drabet, og det udløste 12 års fængsel.

I december sidste år blev en 38-årig mand idømt seks måneders fængsel for at have bistået med råd og vejledning om, hvordan liget kunne skaffes af vejen.

De tre dommere og seks nævninger lægger til grund for dommen, at den 39-årige kvinde på gerningstidspunktet var gravid, og Frank Nørgaard var far til barnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 40-årige ægtemand gav udtryk for, at han gerne ville være far til barnet. Betingelsen var, at den biologiske far ikke skulle spille en rolle i barnets liv.

Det førte efterfølgende til, at der blev lagt en plan om at dræbe Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Han blev forsøgt skaffet af vejen hele tre gange i tiden op til 14. juli.

De tre drabsdømte har øjeblikkeligt anket dommen til landsretten.

/ritzau/