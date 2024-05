Ældre bosnisk mand udvises for drab i moské i Odense

Den 71-årige bosniske mand Husnija Tiro gik i slutningen af juni ind i en moské på Lisesmindevej i Odense og overfaldt en jævnaldrende mand med en skruetrækker.

Retten i Odense har sammen med et nævningeting mandag idømt ham 12 års fængsel for drab og forsøg på grov vold og udvist ham af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

En obduktionsrapport har i retten vist, at den jævnaldrende mand, som blev 75-år, blev dræbt med mindst 50 stik, hvoraf 20 af dem havde ramt ham i hovedet og i nakken.

Retten lagde under strafudmålingen blandt andet vægt på antallet af stik, og at drabet foregik i en moské. Retten lagde også vægt på, at drabet ikke var planlagt, men skete i affekt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Specialanklager Brian Dybdahl krævede Husnija Tiro idømt 13 års fængsel på grund af grovheden i drabet.

Her lagde han også vægt på antallet af stik, og at Husnija Tiro lod den 75-årige mand ligge livløs på gulvet i moskéen, mens han skrev bogstaver på væggene med hans blod.

- Jeg skrev initialerne på de fra moskéen, der havde påført mig smerte, har han tidligere forklaret i retten.

Ifølge ham opstod der en konfrontation med det 75-årige offer, fordi han bad ham om at forlade moskéen.

Han havde i forvejen forbud mod at komme i moskéen efter en tidligere voldsepisode.

Hans forsvarer Erbil Gökhan Edge Kaya lagde ved strafudmålingen vægt på, at udgangspunktet for en drabssag er 12 års fængsel, og at der skal meget til, før man kan tale om skærpende omstændigheder.

- Der vil altid være skærpende momenter i en drabssag. Derfor er det ikke sikkert, at man skal gå op i straf, sagde han i retten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han ønskede Husnija Tiro idømt en fængselsstraf på ti år og en advarsel i stedet for en udvisning af landet.

Her lagde han vægt på, at hans familie, som han er tæt med, bor i Danmark, og at han er flygtet fra Bosnien under krigen, som han selv var en del af og har traumer fra.

Modsat lagde Brian Dybdahl vægt på, at Husnija Tiro ikke har været ude på det danske arbejdsmarked i de 28 år, han har boet i landet.

Retten har i forhold til udvisningen også lagt vægt på, at Husnija Tiro ikke har arbejdet i Danmark og heller ikke skriver eller taler dansk.

Husnija Tiro er også dømt for at forsøge at udøve grov vold mod en ældre mand inde i moskéen, som forsøgte at stoppe overfaldet.

Efter fem minutter med sin forsvarer valgte Hisnija Tiro at modtage dommen.

/ritzau/