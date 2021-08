Ældre cyklist er død efter trafikulykke

En 72-årig mand fra Nordsjælland er afgået ved døden efter, at han var involveret i en trafikulykke nord for Struer.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, til Ritzau.

Den 72-årige kom cyklende og blev ramt af en lastbil.

Ulykken skete lørdag ved middagstid. De to trafikanter kørte i samme retning. Politiet mener, at den ældre mand blev blæst ud foran lastbilen af et vindstød.

Manden blev bragt til hospitalet efter ulykken. Men vagtchefen oplyser, at politiet formoder, at han døde på stedet.

Ulykken fandt sted på Hovedvejen fra Struer mod Thisted.

Det betød, at vejen var spærret i begge retninger indtil midt på eftermiddagen, hvor der igen blev åbnet for trafik.

/ritzau/