Ældre kvinde med rollator svingede taske i nakken på mand

Det endte med tumult, da en ældre kvinde med rollator søndag fik bevæget sig ind i en indkørsel, der ikke var hendes egen.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Kvinden, der er 73 år og fra Sakskøbing, gik ind i en indkørsel ved en ejendom ved Bøtø. Ejeren bad derefter kvinden om at forlade indkørslen.

- Det tog kvinden temmelig fortrydeligt op, skriver politiet i døgnrapporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun stødte derfor sin rollator ind i en parkeret bil, så den fik en bule, ligesom hun slog ud efter en 63-årig mand med sin taske. Den havde en betydelig tyngde, da der var en næsten fyldt flaske vin deri.

Tasken ramte manden i nakken, og episoden er endt med, at kvinden blev sigtet for kvalificeret vold og for hærværk, skriver politiet.

/ritzau/