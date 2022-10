Ældre kvinde på cykel slår hovedet og kommer alvorligt til skade

En ældre kvinde er indlagt på Aarhus Universitetshospital med et hovedtraume, efter at hun tirsdag formiddag styrtede på cykel i den lille by Lundbro ved Skive.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Andersen natten til onsdag.

Politiet modtog anmeldelsen fra et vidne, der ringede 112 klokken 11.21.

- Vidnet fortæller, at cyklisten tilsyneladende mister herredømmet over cyklen og begynder at slingre. Så vælter hun og slår hovedet ned i asfalten, siger vagtchefen.

Den 78-årige kvinde modtog behandling i en ambulance, der ankom til ulykkesstedet på Herningvej i Lundbro.

- Ambulancefolkene vurderer, at det er så kritisk, at de tilkalder en helikopter, som flyver kvinden til Skejby for yderligere behandling for hovedtraume, siger Andreas Andersen.

Han tilføjer, at den ældre kvinde kun kortvarigt var ved bevidsthed, da hun modtog behandling i ambulancen.

Den 78-årige kvinde er fra Skive. Hendes pårørende er underrettet.

/ritzau/