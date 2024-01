Ældre mand er død i brand i bofællesskab

En 70-årig mand er død, efter at han natten til fredag blev forbrændt under en brand i sin bolig i et seniorbofællesskab på Skriverensvej i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i sin døgnrapport, at der tidligere fredag klokken 03.48, gik en brandalarm i bofællesskabet.

Det tilsynspersonale, som er knyttet til stedet, rykkede sammen med brandvæsnet ud til stedet. Her fandt man i en røgfyldt lejlighed en 70-årig mand.

Manden var i live, men havde ifølge politiet alvorlige forbrændinger på store dele af kroppen.

Både en ambulance og en lægehelikopter blev tilkaldt. Man fandt det imidlertid ikke nødvendigt at transportere den ældre mand med helikopter, og han blev i stedet kørt med ambulance til Rigshospitalet i København.

På sygehuset modtog den forbrændte mand behandling, og ifølge politiet blev han tidligt fredag meldt uden for livsfare. Men meldingen var for optimistisk. For omkring middagstid fredag afgik manden ved døden, oplyser politiets vagtchef til Ritzau.

Mandens pårørende er underrettet.

Der skal nu foretages en brandundersøgelse på stedet, hvor politiets tekniske eksperter skal forsøge at kaste lys over årsagen til branden.

Ifølge Holbæk Kommunes hjemmeside er seniorbofællesskabet på Skriverensvej henvendt til sårbare borgere over 50 år med længerevarende psykisk lidelse, som kræver, at de bor et sted med døgnbemanding.

Det kan for eksempel være lidelser som angst, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse eller forandret virkelighedsopfattelse.

Stedet rummer 16 toværelseslejligheder på knap 80 kvadratmeter.

Branden gav ikke anledning til evakuering af de øvrige beboere på stedet.

/ritzau/