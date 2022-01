Ældre mand forgreb sig på børn og ville true til tavshed

En mand er idømt tre et halvt års fængsel for forskellige seksuelle overgreb på mindre børn. Han anker.

En 69-årig mand er ved Retten i Herning tirsdag blevet idømt tre et halvt års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb på to børn i en vestjysk by.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den ældre mand er blevet dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Her fremgår det, at han fra 2015 til 2021 adskillige gange havde andet seksuelt forhold end samleje til to børn.

Overgrebene begyndte, da børnene var henholdsvis fire og fem år gamle og sluttede, da de var 9 og 11 år.

Blandt andet fik manden det ene barn til at sutte på hans lem, og han onanerede også på drengens lem. En eller to gange forsøgte den nu 69-årige mand at få analt samleje med den lille dreng, men det mislykkedes.

Den anden drengs lem onanerede han også, og han forsøgte ligeledes at få dette barn til at onanere mandens lem, men det mislykkedes. Drengen modsatte sig.

Men her slutter den ældre mands forbrydelser ikke.

Han er ved retten blevet dømt for vidnetrusler, da han til det yngste af børnene sagde, at hvis han fortalte om overgrebene til nogen, ville manden komme i fængsel, og drengen selv ville ende på børnehjem.

Også den ældste af drengene har han truet.

Den 69-årige har under sagen nægtet sig skyldig.

Ifølge senioranklager Søren Kløvborg lagde retten vægt på drengenes forklaringer.

- Den lagde vægt på de forklaringer, der var afgivet af de to forurettede, som var videoafhørt. De havde afgivet nogle absolut troværdige, detaljerede og sikre forklaringer, siger Søren Kløvborg.

Senioranklageren gik efter en straf på mellem fire og fire et halvt års fængsel, men er yderst tilfreds med dommen på tre et halvt års fængsel, da der ifølge ham ikke er meget retspraksis for denne type sager.

- Jeg er svært tilfreds med de tre et halvt år, siger han.

Foruden fængselsstraffen skal den 69-årige betale en godtgørelse på 50.000 kroner til det ene barn og 75.000 kroner til det andet.

Manden har anket dommen til frifindelse. Dermed skal Vestre Landsret tage stilling til sagen.

Det er ifølge senioranklageren kutyme i denne slags sager, at anklagemyndigheden kontraanker til skærpelse. Den vil altså gå efter en hårdere straf til den ældre mand.

/ritzau/