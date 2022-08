Ældre mand på Bornholm fængslet i sag om våben

En dommer ved Retten på Bornholm har onsdag valgt at varetægtsfængsle en 76-årig mand.

Manden blev anholdt tirsdag og sigtet for besiddelse af en halvautomatisk riffel med tilhørende skarp ammunition. Det er ifølge anklagemyndigheden ved Bornholms Politi en overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Ud over at have overtrådt den grove våbenbestemmelse er manden også sigtet for andre overtrædelser af våbenloven. Blandt andet har han ifølge sigtelsen uden politiets tilladelse været i besiddelse af 19 andre rifler eller geværer.

Derudover lå han inde med 1208 stykker ammunition og en dåse tåregas.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden blev anholdt tirsdag formiddag klokken 09.31, og i løbet af tirsdagen vurderede anklagemyndigheden, at der var grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.

Han blev derfor stillet for en dommer onsdag morgen klokken 08.30 i Retten på Bornholm, som ligger i Rønne. Her vurderede dommeren, at manden på fri fod ville kunne lægge hindringer for politiets efterforskning, og derfor blev han fængslet.

Dommeren besluttede, at manden foreløbig skal være fængslet i fire uger. Den 76-årige har mulighed for at kære dommerens afgørelse til Østre Landsret.

/ritzau/