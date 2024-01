To ældre personer reddet ud af brændende rækkehus

To ældre personer er søndag aften blevet reddet ud af et rækkehus i brand på Bymarken i den nordjyske by Dybvad nær Sæby.

Det oplyser Thomas Ottesen, som er vagtchef hos Nordjyllands Politi.

- Man arbejder stadigvæk på at slukke branden derude, siger han omkring klokken 21.30.

Han tilføjer dog, at branden er under kontrol og ikke har spredt sig til andre boliger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet modtog anmeldelsen klokken 20.33.

Thomas Ottesen fortæller, at de to ældre personer er i 80'erne og begyndelsen af 90'erne.

- De er akut behandlingskrævende og bliver behandlet som traumepatienter.

Ifølge vagtchefen vil politiet igangsætte en undersøgelse for at fastslå brandårsagen.

/ritzau/