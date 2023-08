Ældres erfaring og helbred får dem til oftere at skifte job

I årets første fire måneder har danskerne på 70 år og ældre skiftet job tre procent oftere sammenlignet med samme periode sidste år.

Det fortæller cheføkonom i Danica Pension Mads Moberg Reumert.

- Jeg tror både, det skyldes den store erfaring, de har. De passer ind i gode job rundt omkring. Men også at mange seniorer fortsat har godt helbred og har lyst til at bidrage, siger han.

Konkret har danskerne på 70 år og ældre skiftet job 1550 gange fra januar til april i år.

Danskernes jobskift dækker over at gå fra et job til et andet samt at være arbejdsløs til at være i beskæftigelse.

Mens de ældste har fart på arbejdsmarkedet, har den generelle befolkning skiftet job omkring ti procent færre gange de første fire måneder af 2023 sammenlignet med samme periode i 2022.

Fra januar til april i år har danskerne skiftet job i alt 306.523 gange.

Ifølge Mads Moberg Reumert skyldes det, at den seneste tid har været præget af usikkerhed - også på arbejdsmarkedet.

- Så der er lidt tilbagegang på den del af det, men vi har stadig et arbejdsmarked, hvor der er meget høj beskæftigelse, udtaler han.

Desuden lyder det fra cheføkonomen, at beskæftigelsen for danskere i folkepensionsalderen er steget markant de seneste ti år.

I dag er der samlet set 81.040 beskæftigede folkepensionister.

Mads Moberg Reumert forventer, at der vil ske en yderligere stigning af ældre danskere i job senere på året.

Det skyldes, at der i år er kommet nye regler, som betyder, at folkepensionister ikke længere får nedsat folkepensionen som følge af arbejdsindkomst.

Det kan give den daglige økonomi et boost, som mange har brug for lige nu, siger Mads Moberg Reumert. Derudover kan det få folkepensionisternes pensionsopsparing til at vokse yderligere, tilføjer han.

