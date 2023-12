Ændret regnskabspraksis påfører Nordea teknisk milliardtab

Nordea nedskriver værdien af en række it-projekter med 130 millioner euro, svarende til 970 millioner kroner.

Det skyldes, at banken har ændret regnskabspraksis, når det gælder omkostninger til digitale udviklinger.

Hidtil har Nordea nedskrevet udgifter hen over en årrække ud fra en vurdering af, hvor længe banken ville have glæde af det enkelte it-projekt.

Men efter at have overvejet denne praksis er Nordea nået frem til, at det er mest rigtigt at straksafskrive omkostningerne og altså bogføre dem med fuld virkning i samme kvartal.

- Vores gennemgang konkluderer, at hastigheden inden for digital udvikling, herunder den konstante og agile introduktion af nye funktioner og implementeringen af cloud-baserede løsninger, gør det sværere at finde bevis for nytteværdien ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt, hedder det i en pressemeddelelse.

De 130 millioner euro svarer til de omkostninger for tidligere projekter, som i kraft af den gamle regnskabspraksis skulle være løftet videre i kommende regnskaber.

Nedskrivningen vil slå igennem i det kommende regnskab for fjerde kvartal 2023.

/ritzau/