To af tre eksiliranere udvises for spionage og terrorstøtte

Tre ledende medlemmer af separatistbevægelsen ASMLA idømmes flere års fængsel for at have spioneret for Saudi-Arabien på dansk jord og for at have støttet terror.

Det har et nævningeting i Retten i Roskilde afgjort onsdag i sagen, hvor mange retsmøder er foregået for lukkede døre i en bygning i Herfølge.

Lederen af ASMLA, den 51-årige Habib Yabor Kabi, idømmes otte års fængsel, og han udvises af Danmark for altid.

Hans lillebror Tamim Farouk Beck udvises ligeledes. Han idømmes fængsel i syv år, mens hans svigersøn Jacob Mohamed straffes med seks års fængsel.

Sidstnævnte, der som den eneste af de tre også er dansk statsborger, slipper for at få frataget sin danske indfødsret. Han udvises derfor ikke.

Et flertal af nævningetinget har lagt vægt på, at han har kæmpet mod det iranske styre, og "at hans handlinger kun i begrænset omfang har været rettet mod danske interesser".

Reelt vil Habib Yabor Kabi og Tamim Farouk Beck aldrig blive udsendt til Iran, da det, som forsvarerne har påpeget, vil være den sikre død. Derfor kan de ende på tålt ophold i Danmark, når de har afsonet fængselsstraffen.

Fra deres asyl i Ringsted har de som del af ASMLA kæmpet for selvstændighed i området omkring byen Ahvaz i regionen Khusistan i Iran. ASMLA repræsenterer et arabisk mindretal, og regimet i Iran ser dem som terrorister.

De tre mænd har i deres kamp spioneret for Saudi-Arabien, der i årtier har ligget i konflikt med Iran. Det fastslog retten i skyldkendelsen i februar.

Eksiliranerne indsamlede oplysninger om personer og organisationer i Danmark og i udlandet samt om iranske militære anliggender. Oplysningerne videregav de til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De har desuden finansieret terror, da de sørgede for, at ASMLA og dens væbnede fløj, Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigaden, fik 15 millioner kroner fra en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Desuden forsøgte de at anskaffe yderligere i hvert fald 15 millioner kroner.

Mændene er også dømt for at fremme terrorisme ved at have fremmet den væbnede fløj og Jaish Al-Adl, der begår terror i Iran.

ASMLA-medlemmerne nægter sig skyldige i alle anklagerne. De har henvist til, at de fører en legitim frihedskamp mod det iranske styre.

I sagen har nævningetinget da også i formildende retning lagt vægt på, at de har kæmpet mod det iranske styre.

Trusselsniveauet mod eksiliranerne er højt, og retsbygningen i Herfølge har under sagen været stærkt bevogtet af politiet.

Truslen var også skyld i en omfattende politiaktion i september 2019, hvor veje og broer blev lukket ned i Danmark. Man frygtede, at iranske agenter var på vej til Danmark for at likvidere den ene af mændene.

Den ene af de dømte har da også været mål for et attentatforsøg, og en mand er idømt syv års fængsel for at have bistået iranske myndigheder med at indsamle oplysninger i den forbindelse.

