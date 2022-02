Afgået 3F-formand får 400.000 i pension om året resten af livet

Per Christensen, der er stoppet for formand for fagforbundet 3F, har en lukrativ pensionsordning.

Per Christensen, der for nylig trak sig fra den magtfulde post som formand for fagforbundet 3F, har en lukrativ pensionsordning, der sikrer ham halvdelen af sin løn resten af livet.

Det svarer til omkring 415.000 kroner om året eller godt 33.000 kroner om måneden.

Det oplyser fagforbundet 3F til Ekstra Bladet.

- Der er intet i forløbet omkring Per Christensens fratræden som forbundsformand, der har betydning for eller ændrer på pensionsordningen, oplyser Flemming Sørensen, formand for 3F's lønudvalg, i en mail til Ekstra Bladet.

Per Christensen blev forbundsformand i 2013, men gik af i januar, efter at B.T. kunne fortælle, at han ad to omgange og i flere år har levet dobbeltliv.

For at dække over dobbeltlivet, har han fortalt forskellige usandheder blandt andet om sene forhandlinger, kunne B.T. berette.

Den lukrative pensionsordningen, som Per Christensen får, stammer fra hans tid i fagforeningen Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). SiD blev senere slået sammen med 3F.

Ordningen blev ifølge Ekstra Bladet afskaffet i 1998, men fordi Per Christensen begyndte i fagforbundet i 1995 og har været der siden, er han stadig omfattet af ordningen.

Per Christensen har forladt posten som formand, men han får løn, indtil medlemmerne har valgt en ny formand på en kongres i slutningen af september.

Det fortalte Tina Christensen, der nu er konstitueret formand for 3F, i slutningen af januar. Det løber ifølge Finans' beregninger op i næsten 800.000 kroner inklusive pension og tillæg.

/ritzau/