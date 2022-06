Afgørelsens time venter i sag om dobbeltdrab i Kalundborg

På en parkeringsplads i Kalundborg den 17. november 2020 - lige lidt efter klokken 18 - foran supermarkedet Meny - affyres der skud. Få sekunder efter ligger tre mænd blødende på parkeringspladsens asfalt.

Mændene er blevet ramt i både hoved og bryst af adskillige skud. Den ene mand dør på parkeringspladsen. Den anden dør kort efter på Holbæk Sygehus. Den tredje mand køres til Rigshospitalet og overlever.

Gerningsmændene er ifølge sagens anklageskrift seks mænd. De er blandt andet tiltalt for at planlægge og udføre dobbeltdrabet, som de angiveligt i starten troede var et tredobbelt drab.

- Jeg tog tre, bror, ligesom Counter-Strike. Dræbte tre mand lige før, bror, vi har vores hævn, lød det ifølge TV 2 Øst i en besked på en krypteret beskedtjeneste fra en af de tiltaltes telefon kort efter drabene.

Mandag bliver det ved Retten i Holbæk afgjort, om de seks tiltalte mænd er skyldige i det, der endte som et dobbeltdrab. Kendes de skyldige, ventes straffen at falde onsdag.

Retsmødet bliver afholdt i lånte lokaler i Herfølge, der er indrettet til sager, som kræver høj sikkerhed. Fire af mændene har ifølge flere medier tilknytning til den forbudte bandegruppering Loyal To Familia, LTF.

Drabene skete ifølge anklageskriftet som følge af en konflikt mellem LTF og en gruppering, der kalder sig Sydkystgruppen.

18 dage før skyderiet skulle et LTF-medlem ifølge Ekstra Bladet være blevet kidnappet og mishandlet af medlemmer af Sydkystgruppen. En handling LTF mente krævede hævn.

Derfor begyndte de seks mænd ifølge anklager Anja Liin at planlægge drabene og sørgede for at komme i kontakt med de tre mænd ved at foregive at ville sælge dem våben.

I anklageskriftet står der, at fire af de tiltalte kørte fra Brøndby til Kalundborg med en stjålet Volkswagen Transporter, der blev brugt ved skyderiet.

Med sig i bilen havde de våben, de havde fået af de to andre tiltalte, der også havde sat aftalen om våbenhandlen op.

Transporteren blev efter skyderiet fundet udbrændt et stykke øst for Kalundborg by. Turen tilbage til Brøndby skulle de have kørt i en anden bil - en stjålet Audi - der havde fået påsat norske nummerplader.

I flere tidligere sager om drab i forbindelse med bandekonflikter, er der blevet givet livstidsdomme på grund af dobbeltstraf.

Alle seks tiltalte nægter sig skyldige.

/ritzau/