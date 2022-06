Afklaring på dansk SAS-ejerandel ventes i midten af juni

Finansminister Nicolai Wammen (S) forventer at have en afklaring på den danske stats håndtering af sin ejerandel i SAS inden længe. Det oplyser han i et skriftligt svar.

- Regeringen vil sammen med aftalepartierne vurdere SAS' plan, og hvordan den danske stat kan bidrage til SAS' samlede plan. Jeg forventer, at vi har en beslutning herom i aftalekredsen medio juni, skriver Wammen.

Tirsdag har den svenske regering oplyst, at den ikke vil bruge flere penge på SAS.

Da SAS som led i en redningsplan står over for at udstede en stor mængde nye aktier for at få nye penge i kassen, vil det betyde, at den svenske stat vil få formindsket sin ejerandel markant.

Den svenske stat er en af to store aktionærer i SAS med en ejerandel på 21,8 procent. Den anden storaktionær er den danske stat, der har samme ejerandel.

Den store tilførsel af nye penge til SAS er et led i en redningsplan, der skal holde SAS oven vande. Et andet element i samme plan er at overtale kreditorer til at bytte gæld for aktier i SAS.

Det har den svenske stat accepteret.

Den danske finansminister Nicolai Wammen skriver tirsdag, at han "har noteret" den svensk udmelding, og at han "tager denne til efterretning."

- Af hensyn til SAS' status som børsnoteret selskab og statens økonomiske interesser har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, skriver Wammen videre.

/ritzau/