Afpressere brændte bygning til 25 millioner kroner ned

I en sag om flere tilfælde af grov afpresning mod en virksomhedsejer og mod ejerne af en kiosk i Ikast har Retten i Herning fredag idømt tre mænd fængsel.

Desuden brændte de en lagerbygning på Lene Haugs Vej i Ikast ned, hvilket medførte skader for mindst 25 millioner kroner.

Den ene, Mustafa Yildirim på 27 år, får fængsel i syv år og seks måneder. De to andre - Osman Yapici på 34 år og 24-årige Dawood Torkniman - straffes med fem et halvt år.

Desuden udvises de to sidstnævnte af Danmark. Osman Yapici er tyrkisk statsborger, mens Dawood Torkniman er afghaner.

Dommen er afsagt på baggrund af en omfattende bevisførelse, oplyser retten. Nævninger og dommere er enige om resultatet.

Undervejs blev det brugt som en del af truslerne, at de tilhørte den forbudte bande Loyal To Familia, fremgår det af anklageskriftet.

At der blev sat ild til lagerbygningen, skete som led i afpresningen, fastslår retten. Den ene ejer af virksomheden blev presset til at betale 339.000 kroner. Og såvel hans som en anden ejers biler blev udsat for hærværk.

Disse forbrydelser skete i 2020, men også i det foregående år blev den ene ejer presset til at betale en kvart million kroner, slår byretten fast.

Ejerne af kiosken blev udsat for hærværk og indvilgede i at betale 65.000 kroner.

Advokat Berit Ernst er forsvarer for den ene af de to mænd, der er straffet med fængsel i fem år og seks måneder.

- Han har anket til frifindelse, oplyser hun. Anklageren havde bedt om fængsel i ni år.

Også de to andre har anket til landsretten. Dog har den ene accepteret dommen om besiddelse af en pistol, som lå i et pengeskab i en lejlighed

Specialanklager Lise Hebsgaard erklærer sig tilfreds med nævningetingets vurdering af beviserne, men er overrasket over den udmålte straf:

- Henset til, at de tiltalte er dømt for flere meget alvorlige forbrydelser, er jeg dog noget forundret over straffenes længde, der efter min opfattelse er for lave, siger hun i en pressemeddelelse.

I øvrigt er en af de tre også dømt for grove bedragerier. 28 erhvervsfolk betalte i alt 800.000 kroner for billetter til Smuk Fest i Skanderborg. Billetterne var falske.

/ritzau/