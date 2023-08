Afspærringer forlænges: Flere deltagere end ventet i Prideparade

Der er flere deltagere end ventet ved årets Prideparade lørdag i København.

Det betyder, at ikke alle deltagere er nået i mål på Rådhuspladsen lørdag midt på eftermiddagen.

Politiet opretholder derfor afspærringerne længere tid end varslet, forklarer vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard, Københavns Politi.

- Der har været meget stor tilslutning, og det har gjort, at deltagerne er meget længere tid om at bevæge sig fra Frederiksberg Rådhus og ind gennem byen. Det gør, at paraden bliver noget længere end planlagt, siger han.

Det var ventet, at afspærringerne kunne ophæves omkring klokken 16, men det bliver først senere, oplyser vicepolitiinspektøren.

Klokken 17.30 er meldingen, at alle deltagere i optoget snart er ved at være fremme. Det betyder, at afspærringerne gradvist vil blive hævet.

Selv om der er mange mennesker på gaden, er det forløbet i god ro og orden, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Der er rigtig mange glade mennesker. Os bekendt har der ikke været nogen situationer, siger Jesper Bangsgaard.

Politiet er talstærkt til stede omkring ruten og de områder i Indre By, hvor der er mange fester.

Den synlige tilstedeværelse fortsætter resten af dagen, lyder det.

De mange mennesker sætter også sit præg på trafikken lørdag eftermiddag.

Vicepolitiinspektøren har denne opfordring:

- Det er supersvært at komme væk, hvis man kører ind ad H.C. Andersens Boulevard. Alternativet er Knippelsbro og så ud over Østerbro eller Sjællandsbroen og så syd om København, siger han.

Sidste år vurderede man, at der var cirka 30.000 deltagere i Pride-optoget, mens 250.000 tilskuere stod langs ruten.

Det er ifølge vicepolitiinspektøren endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange mennesker der er på gaden ved dette års optog.

Paraden er kulminationen på Københavns Pride-uge. Det er en årlig begivenhed for at fejre LGBT+personer.

/ritzau/