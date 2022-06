Aftale om SAS kan skræmme investorer væk

Luftfartsanalytiker mener, at Danmark kan få svært ved at få medindflydelse som mindretalsaktionær i SAS.

Det er ikke sikkert, at det bliver nemmere for SAS-ledelsen at rejse kapital til en redningsplan, selv om et politisk flertal i Folketinget har givet grønt lys til at øge ejerandelen i luftfartsselskabet.

Det mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger luftfartsbranchen tæt.

- Det betyder isoleret set, at en del af de penge, der skal til for at redde SAS, er i hus. Og det viser, at den danske stat vil gå langt for at holde hånden under SAS og sikre København som knudepunkt.

- Det er som udgangspunkt positivt og kan måske være med til at få mindre institutionelle investorer til at købe ejerandele på nogle procent, siger han.

Den danske opbakning er imidlertid forbundet med et krav om medindflydelse i form af at bevare selskabets knudepunkt i Københavns Lufthavn.

Og det kan være svært at acceptere for nye investorer, mener Jacob Pedersen.

- Meldingen fra finansministeren gør det langt sværere at arbejde med den model, hvor et konsortium går ind og køber en andel på over 50 procent mod at få bestemmende indflydelse i selskabet.

- Hvis ikke en truende pilotstrejke allerede har fået nogle i den målgruppe til at trække sig, så gør de det nok med udsigten til at danse kinddans med en mindretalsejer, der vil ind og bestemme, hvor knudepunktet skal ligge, siger han.

Derfor kan det være, at det ender med en model, hvor staten enten må slække på sine krav eller helt udtræde af ejerkredsen - eller at SAS helt holder op med at eksistere.

Spørgsmålet er så, hvor det efterlader Københavns Lufthavn, og hvad det betyder for de arbejdspladser og forbindelser til omverdenen, som er knyttet til den.

- Mit bedste bud er, at 90-95 procent af flyvningerne nok vil blive opretholdt.

- Men det vil blive sværere og mere bøvlet at komme rundt for erhvervsrejsende, der skal bruge flere leverandører, og det vil gå ud over tilgængeligheden til Danmark, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/