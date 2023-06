AI-bølge har givet pensionskroner vokseværk på trist aktiemarked

Det var med nervøsitet, at investorer på aktiemarkeder verden over tog hul på 2023. Forventningen var en økonomisk recession og hårde vilkår for et afkast.

Men i løbet af året er særligt kunstig intelligens kommet i fokus. Og en gruppe på ni tech-virksomheder har ifølge en analyse fra pensionskasse PFA sikret, at eksempelvis danske pensionskroner har kunnet formere sig på aktiemarkedet.

Det er PFA's chefstrateg, Tine Choi Danielsen, der står bag analyse.

Hun har kigget på det aktieindeks, der hedder MSCI ACWI. Det er et indeks med over 2800 virksomheder fra hele verden. Det er tænkt som en strømpil på de internationale aktiemarkeder som helhed.

I de første seks måneder er indekset steget med 9,45 procent. Men under det tal gemmer sig to grupper:

I den ene gruppe er ti aktier: Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia, Google (både a- og c-aktier), Tesla, Broadcom og Taiwan Semiconductor. I den anden gruppe alle andre virksomheder i MSCI ACWI-indekset.

Hos de ni virksomheder er aktieværdien samlet set steget med 38,81 procent i løbet af de første seks måneder af 2023. Modsat er resten af indekset faldet 1,05 procent i værdi.

Hos PFA, der forvalter 600 milliarder pensionskroner, har man øget sine investeringer i tech-selskaber. Det vil ifølge Tine Choi Danielsen lune de 1,3 millioner pensionskunders opsparinger.

Det er ifølge Tine Choi Danielsen særligt kunstig intelligens også kaldet AI, der har gjort nytårsbekymring til skamme:

- Hele AI-bølgen, hvor (sprogværktøjet, red.) ChatGPT kom ud og blev tilgængeligt, har gjort, at investorerne har flokkedes omkring de her AI-relaterede selskaber, siger hun.

- Eksempelvis Nvidia, som opjusterede på baggrund af alt det, der sker inden for AI.

Eksempelvis har Nvidia, der blandt andet laver computerchips, oplevet en eksplosion i sin markedsværdi, i takt med interessen er steget for kunstig intelligens.

Markedsværdien steg så meget, at Nvidia i maj krydsede den mytiske grænse på 1000 milliarder dollar.

Det er ikke kun den kunstige intelligens, der har sendt kriseprognoserne i skraldespanden. Også de levende menneskers økonomi har vist sig mere kriseresistent end ventet.

Blandt andet har det europæiske og amerikanske arbejdsmarked vist sig stærkere end ventet. Dermed er frygten for en brat økonomisk opbremsning næsten forsvundet ifølge Tine Choi Danielsen.

- Vi kan se nogle tegn på svaghed i væksten og aktiviteten i nogle sektorer, men den her bløde landing, som mange har diskuteret, virker som den retning, som investorerne tror på og handler efter, siger hun.

/ritzau/