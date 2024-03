Aktie i danskers elbilfirma styrtdykker efter aftalekollaps

Samtaler om en potentiel aftale mellem det amerikanske elbilfirma Fisker Inc., som har danske Henrik Fisker i spidsen, og en "stor bilproducent" er brudt sammen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aktien i selskabet, der over længere tid har været fanget i en dyb krise, styrtdykker med 28 procent på den amerikanske børs efter mandagens melding.

For en uge siden meddelte selskabet, at det havde sikret sig finansiering for 150 millioner dollar - svarende til omkring en milliard kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men efter de afbrudte forhandlinger med den unavngivne producent kan elbilfirmaet ikke længere opfylde de afsluttende betingelser, som var en del af aftalen.

Ifølge Børsen skriver selskabet i en meddelelse til de amerikanske børsmyndigheder, at virksomheden fortsætter med at evaluere "strategiske alternativer".

Tidligere på måneden skrev den amerikanske avis Wall Street Journal - på baggrund af anonyme kilder - at Fisker Inc. har hyret rådgivere, som skal hjælpe med en mulig konkursbegæring.

Før det skrev Wall Street Journal, at firmaet advarede om, at det risikerer at løbe tør for penge.

Derfor har Fisker Inc. forsøgt at skaffe kapital fra investorer og samtidig været på udkig efter en ny producentpartner i USA.

Selskabet fremhæver nu omstruktureringer, refinansiering af gæld og udstedelse af aktier som nogle af de strategiske alternativer, skriver Børsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Henrik Fisker stiftede sit bilfirma i 2016. Offentliggjorte salgstal for 2023 viste, at selskabet havde solgt for 273 millioner dollar og havde en gæld på over en milliard dollar.

For fire år siden gik elbilfirmaet på børsen i USA, og i 2021 rundede selskabet en markedsværdi på 7,9 milliarder dollar - svarende til 54 milliarder kroner.

Men siden er aktien altså styrtdykket.

Ifølge finansmediet MarketWire er aktien faldet over 97 procent siden børsnoteringen.

/ritzau/