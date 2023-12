Aktiechef: Nye Vestas-ordrer er formentlig kun begyndelsen

Selv om der stadig er et par dage at løbe på, vil Vestas sætte en markant rekord i fjerde kvartal i år.

Indtil videre har selskabet indgået aftaler om nye vindmøller i USA med en kapacitet på mere end 3,2 gigawatt.

Det er langt mere end de 2,3 amerikanske gigawatt, som den hidtidige kvartalsrekord lyder på.

- Det er exceptionelt i forhold til de historiske tal, og det sætter et nyt niveau for, hvad vi kan forvente af Vestas fremover, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

Han forklarer den voldsomme ordreindgang med den såkaldte Inflation Reduction Act (IRA). Det er en amerikansk støtteordning, som blandt andet gavner udbygningen af vindkraft.

- Det er den lovgivning, der har fået mange EU-politikere til at rive sig selv i håret, og som har ført til, at man nu også herhjemme taler åbent om statsstøtte til den grønne omstilling.

- Det kommer til at fortsætte, for de her støtteordninger er først lige sat i gang og kommer til at løbe i mange år. Derfor skal vi også forvente, at det amerikanske marked kommer til at betyde endnu mere for Vestas fremover, siger Jacob Pedersen.

Han forventer ikke, at Vestas får problemer med at kunne følge med efterspørgslen i USA, selv om den allerede er vokset kraftigt.

- For det første er der jo nogle år til, at vindmøllerne skal afleveres. Og for det andet har de droslet meget ned på fabrikkerne, hvor de på det seneste har kørt i etholdsskift i stedet for treholdsskift.

- Så de burde ret hurtigt kunne komme op i omdrejninger, og ellers er der penge i kassen til at bygge nye fabrikker, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Jacob Pedersen.

En eventuel sejr til Donald Trump ved præsidentvalget næste efterår kan formentlig heller ikke spænde den for Vestas' amerikanske eventyr.

- Der er ingen tvivl om, at Trump ikke er tilhænger af vindkraft. Men det her er lovgivning, der er vedtaget i kongressen, og det kan han ikke bare ændre med et trylleslag, siger Sydbank-analytikeren.

/ritzau/