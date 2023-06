Aktienedtur har skåret 7,5 procent af de rigeste danskeres formue

Klubben af danskere, der har en investerbar formue på mere end en million dollar - svarende til knap syv millioner kroner - er blevet mindre.

Også deres samlede formue er svundet. I løbet af 2022 mistede de danske dollarmillionærer 7,5 procent af deres formue.

Det fremgår af den årlige World Wealth Report, som konsulentfirmaet Capgemini står bag.

De rigeste danskere er faktisk blandt de dollarmillionærer, der har måttet se deres formue svinde mest i løbet af sidste år.

Det skyldes blandt andet, at det danske boligmarked har oplevet store fald i løbet af 2022.

Det forklarer Claus Rydkjær, administrerende direktør i Capgemini Danmark og nordisk driftsdirektør.

- Samtidig må vi også pege på de danske aktier, som i årene op til 2022 var kørt ret højt op. Derfor faldt de også forholdsvis tungt sidste år, siger han.

Det danske eliteindeks, C25, mistede omkring 13 procent af sin værdi i løbet af 2022.

På europæisk plan har dollarmillionærerne i gennemsnit mistet 3,2 procent af deres formue. I USA har de allerrigeste mistet 7,4 procent af deres formue.

Claus Rydkjær understreger, at analysen ikke ser på forskellene mellem de forskellige typer velhavere i Danmark. Men de globale tal viser, at det er gået hårdest ud over de rigeste af de rigeste.

- Det er en gruppe, der er mere tilbøjelig til at fokusere på høj risiko og højt afkast, siger han.

- Særligt i Nordamerika har der været en stor eksponering mod teknologiselskaber, som med stigende renter har fået sværere ved at finansiere deres vækst og udvikling.

Årets rapport viser desuden, at to ud tre investorer har ændret strategi i løbet af 2022, fortæller Claus Rydkjær.

- Tidligere har investorerne haft et meget massivt fokus på vækst og derfor også været mere risikovillige. I 2022 har de sadlet lidt om for at bevare og fastholde den værdi, de havde og så minimere eventuelle tab, siger han.

Alligevel er den samlede formue for hele verdens dollarmillionærer faldet tre billioner dollar. Det svarer til næsten 21.000 milliarder kroner.

I Danmark var der knap 115.000 personer med en investerbar formue på mere end en million dollar ved udgangen af sidste år.

Det er 8000 færre end året før, viser årets rapport.

