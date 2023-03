Aktionærer i Novozymes stemmer ja til Chr. Hansen-fusion

Aktionærerne i Novozymes har torsdag stemt ja til en kommende fusion med ingrediensvirksomheden Chr. Hansen.

Det skriver Marketwire.

De to selskaber er begge en del af det danske eliteindeks, C25.

Udmeldingen om, at selskaberne ønskede at fusionere, kom i slutningen af 2022.

Selskaberne forventer, at fusionen kan gennemføres i løbet af fjerde kvartal i år eller første kvartal i 2024.

Dog mangler der stadig en række godkendelser fra myndighederne, heriblandt en fra EU-Kommissionen.

- Vi er i god og konstruktiv dialog med myndighederne - også de europæiske. Så vi gør alt, hvad vi kan, for at få godkendt denne fusion, siger Lars Green, der er finansdirektør i Novozymes ifølge Marketwire.

Det samlede selskab vil få en årlig omsætning på omkring 3,5 milliarder euro. Det svarer til 26 milliarder kroner.

I 2022 havde Novozymes en omsætning på knap 17,6 milliarder kroner. Chr. Hansens omsætning for det skæve regnskabsår 21/22 endte på knap ni milliarder kroner.

Dermed er Novozymes næsten dobbelt så stor som Chr. Hansen målt på omsætning.

Begge selskaber er beskæftiget inden for bioteknologi.

Novozymes, der tidligere var en del af diabetesgiganten Novo Nordisk, producerer enzymer blandt andet til vaskemiddel. Selskabet blev selvstændigt børsnoteret i 2002.

Chr. Hansen udvikler og sælger ingredienser til fødevare- og medicinalindustrien. Herunder blandt andet ingredienser til mejeriprodukter, kosttilskud og dyrefoder.

Fusionen giver ifølge Per Fogh, aktieanalytiker i Sydbank, god mening.

- Nogle af de ting, som Novozymes virkelig har valgt at have fokus på i de kommende år inden for strategiperioden, er det, som Chr. Hansen er stærk indenfor, sagde han til Marketwire i december.

Det er den nuværende topchef i Novozymes, Ester Baiget, som er udset til at stå i spidsen for det nye selskab.

