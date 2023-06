I Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp. Men det debatteres ofte, om det skal gøres lovligt. Senest har statsminister Mette Frederiksen (S) med sin tilslutning til at indføre aktiv dødshjælp sat fart i den etiske debat, der vækker stærke følelser.

Spørgsmålene står i kø: Hvad er aktiv dødshjælp overhovedet? Hvem skal bestemme over et menneskes liv? Hvad er ubærlig lidelse, og hvor langt skal vi gå for at lindre den? Hvilke erfaringer er der fra udlandet? Og hvad siger sundhedspersonale, præster, døende og pårørende om aktiv dødshjælp?

Den offentlige samtale om at indføre aktiv dødshjælp er den vigtigste debat om etik i det danske samfund lige nu. På denne side har Kristeligt Dagblad samlet det bedste fra avisens artikler og debatindlæg for og imod aktiv dødshjælp på ét sted.