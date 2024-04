Aktivister fra X Factor-finale er sigtet for husfredskrænkelse

Udstyret med et orange banner med teksten "Træk nødbremsen" gik to mænd fredag aften på scenen i Arena Randers under transmitteringen af finalen i tv-showet "X Factor".

Mændene blev i første omgang tilbageholdt af sikkerhedsvagter, og politiet blev tilkaldt.

Da patruljerne ankom til stedet blev de to mænd anholdt og sigtet, hvorefter de igen blev løsladt, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport lørdag.

Mændene er sigtet efter straffelovens bestemmelse om husfredskrænkelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bestemmelsen er en beskyttelse af den private ejendomsret og gør det strafbart for personer, som opholder sig på andres ejendom uden tilladelse.

Bestemmelsen ses for eksempel anvendt i forbindelse med husbesættelser, som man kender det fra BZ-bevægelsen, men også i andre situationer.

For eksempel bringes bestemmelsen også i spil over for baneløbere ved fodboldkampe.

Klimabevægelsen "Nødbremsen", som blandt andet har gjort sig bemærket ved at demonstrere i morgentrafikken flere steder i landet, oplyser på sin hjemmeside, at bevægelsen står bag aktionen i "X Factor".

- Mathias og Jens, som er deltagere i Nødbremsen, forstyrrede til aften kortvarigt X Factor-finalen med en opfordring: Hvis vi kan samle en halv million mennesker om et tv-program, så lad os også samles om vores fælles fremtid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Østjyllands Politi har ikke oplyst, hvorledes de to mænd forholder sig til sigtelsen.

Ritzau har rettet henvendelse til Nødbremsen med spørgsmålet og afventer svar på dette.

X Factor-finalen blev vundet af Helene Frank.

/ritzau/