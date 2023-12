Aktiviteten på boligmarkedet er tilbage på normalt niveau

Der blev i alt solgt 4405 huse i november, hvilket er fire procent færre, end der blev solgt i oktober.

Det viser en opgørelse fra Boligsiden, der indsamler tal fra størstedelen af de danske ejendomsmæglerne.

Trods et lille fald fortæller tallene fra årets næstsidste måned ifølge boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, Birgit Daetz, at hussalget er vendt tilbage til et niveau, der minder om tiden før handelsboomet i coronaårene.

- Det vidner om, at der overordnet set synes at være rimelig handelsaktivitet på husmarkedet. Interessen for at købe hus er fortsat på et fint niveau på trods af den seneste måneds fald i salget, siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit, tyder de nyeste tal på, at antallet af handler nu ligger på et niveau, som vi så i perioden op mod coronapandemien.

- Boligpriserne har nu også indhentet en god bid af det tabte fra 2022, hvor boligpriserne faldt, da renterne steg voldsomt, siger hun i en pressemeddelelse.

Det gælder for fire ud af de fem regioner, at der blev solgt færre huse i november end i oktober.

Kun i Region Sjælland er hussalget steget i perioden med to procent. For alle regioner med undtagelse af Region Midtjylland og Region Nordjylland, ligger dette års novembersalg af huse over det gennemsnitlige salg for måneden i årene før corona.

Ifølge Birgit Daetz plejer boligsalget typisk at drosle ned i løbet af årets sidste måneder. En del af det dalende salg fra oktober til november hænger sammen med de vanlige sæsonudsving.

Mira Lie Nielsen påpeger, at danskerne er villige til at betale mere og mere for det nye hus eller den nye lejlighed. Og det selv om renteniveauet fortsat ligger på det høje niveau, som var en af hovedårsagerne til, at priserne faldt sidste år.

- Danskernes privatøkonomi har det generelt godt. Og i forhold til situationen for et år siden, så er mange ting noget mere gunstige, siger hun.

