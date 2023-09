Aldi-exit vil skærpe dagligvarekædernes konkurrence

Brikkerne i puslespillet efter discountkæden Aldis farvel til Danmark er så småt ved at falde på plads.

Men selv om der nu er én spiller mindre på markedet for dagligvarehandel i Danmark, så betyder det ikke, at konkurrencen bliver mindre - tværtimod.

Han begrunder det med, at Rema 1000 kommer til at overtage en række tidligere Aldi-butikker i områder, hvor de kommer til at slås med Coop og Salling Group om kunderne.

- Det er langt sjovere at drive Netto eller en 365discount-butik i et område, hvor der ligger en Aldi, end hvis naboen hedder Rema 1000. Derfor kommer de eksisterende butikker til at kæmpe for at holde på kunderne, siger Flemming Birch.

Han henviser til, at Rema 1000 i imageundersøgelser ofte henter topplaceringer, og at den norskejede kæde nu får endnu flere muskler med et mere forgrenet butiksnetværk.

- Langt de fleste danskere kender Rema 1000 og ved, hvad de står for. Så de behøver ikke en kæmpestor markedsføringskampagne. Skiltet over døren er nok, siger han.

Det er Flemming Birchs vurdering, at den øgede konkurrence vil munde ud i lavere priser i butikkerne.

- Der har allerede også været signaler om, at kæderne vil sænke priserne, men det skyldes også, at råvare- og transportpriserne er faldet.

- Men kampen om kunderne lokalt vil givetvis betyde et øget prisfokus. Det er en af de klassiske måder at konkurrere på i dagligvarebranchen.

Rema 1000 indgik i december en aftale med Aldi om at overtage 115 butikker over hele landet.

Handlen blev dog underkendt af konkurrencemyndighederne, som tvang Rema 1000 til at videresælge butikker i områder, hvor ingen andre konkurrenter var til stede.

Siden har Lidl blandt andet overtaget ti forhenværende Aldi-butikker, mens Dagrofa har hjulpet Rema 1000 af med syv butikker, ligesom Coop og Salling Group også har været fremme med checkhæftet.

Selv om Rema 1000 med købet af Aldi-butikkerne når op i nærheden af 450 butikker på landsplan, er Netto fortsat den største kæde herhjemme.

Tæller man de 21 butikker med, som Netto har overtaget efter Aldis farvel, når kæden op over 550 butikker.

På tredjepladsen finder man Coops 365discount, der vil gå fra 358 til 367 butikker, når Aldi-konverteringerne er gennemført.

/ritzau/