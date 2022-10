Alle elever sendt hjem fra gymnasium efter trusler

Debatarrangement, der skulle have været afholdt klokken 10 på gymnasiet, blev aflyst på grund af aktion.

Torsdag formiddag er en 55-årig mand blevet anholdt i Nyborg for at fremsætte trusler mod Nyborg Gymnasium. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede torsdag formiddag ud til gymnasiet, hvor man ledte efter en mistænkelig person, der muligvis har gemt sig på gymnasiet.

Klokken 10.40 blev den 55-årige anholdt på en adresse i Nyborg, efter at politiet havde undersøgt både gymnasiet og flere andre adresser.

Klokken 10.00 skulle der være begyndt en debat med flere kendte politikere, men den er blevet aflyst på grund af aktionen. Det oplyste Mai Mercado (K), der var en af de politikere, som skulle have deltaget, TV 2.

- Uventet drejning. Vores debat på Nyborg Gymnasium er aflyst, fordi politiet eftersøger en person, der har søgt tilflugt.

- Alle elever er sendt hjem, og politiet er massivt til stede, skrev hun på Twitter.

Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard, oplyste på Nyborg Gymnasiums Facebook-side, at "der er ro på".

Han sagde, at undervisningen var blevet aflyst, og at eleverne var blevet sendt hjem. Det har ifølge ham ikke noget at gøre med skolens ansatte, elever eller aktiviter.

Fyns Politi skriver i pressemeddelelsen, at man på grund af efterforskning af sagen ikke vil oplyse yderligere.

/ritzau/